Brutalo-Foul! Salzburg-Profi Kitano vom Platz getragen

Bei der Bundesligapartie zwischen Red Bull Salzburg und dem GAK (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) ist es zu einem wohl folgenschweren Foul gekommen. „Bullen“-Akteur Sota Kitano musste in der 23. Spielminute vom Platz getragen werden.

Ausgangspunkt war ein schweres Foul von GAK-Mittelfeldspieler Sadik Fofana. Der 22-Jährige trat dem Japaner mit voller Geschwindigkeit auf das Sprunggelenk.

Sky-Experte Silberberger: „Komplett dummes Foul“

Fofana sieht nach VAR-Check Rot

Zunächst sah Fofana für sein Einsteigen die Gelbe Karte, doch der VAR griff folgerichtig ein und korrigierte die ursprüngliche Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Pfister. Der GAK-Profi musste mit Rot vom Platz.

Kitano musste nach dem Foulspiel verletzt ausgewechselt werden. Für den 20-Jährigen kam Maurits Kjaergaard in die Partie.