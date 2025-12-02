Brys entlassen: Kamerun nach Quali-Aus mit neuem Trainer

Nach dem Verpassen der WM-Qualifikation setzt Kamerun auf einen Neuanfang. Die „unbezähmbaren Löwen“ werden künftig von David Pagou trainiert. Zuvor hatte sich der vom früheren Starstürmer Samuel Eto’o angeführte Verband vom Belgier Marc Brys getrennt.

„Ich bin das Kind eines Militärs, daher werden wir versuchen, die Disziplin wiederherzustellen und diesem Team ein neues Image zu verleihen“, sagte der 56-jährige Pagou.

Kamerun, das mit acht WM-Teilnahmen den afrikanischen Rekord hält, hatte in der Qualifikation für das Megaevent in den USA, Mexiko und Kanada dem Außenseiter Kap Verde den Vortritt lassen müssen. Auch über den Umweg der Playoffs klappte es nicht, im Halbfinale verlor Kamerun gegen die Demokratische Republik Kongo mit 0:1.

Das nächste Ziel von Pagou und seinem Team ist nun der Afrika-Cup ab dem 21. Dezember in Marokko, wo Rapid-Profi Martin Ndzie im vorläufigen Aufgebot der „unbezähmbaren Löwen“ steht.

(SID)/Beitragsbild: Imago