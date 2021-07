Buffon bleibt bei Parma-Comeback unbezwungen – Bochum siegt trotzdem

via

Der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Bochum ist zwar nicht an Star-Torhüter Gianluigi Buffon vorbeigekommen, hat aber dennoch das Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten FC Parma für sich entschieden. Der Aufsteiger siegte im Südtiroler Ort Brixen 1:0 (0:0), Buffon blieb in der ersten Spielhälfte ungeschlagen.



In der Halbzeitpause wurde der 43-Jährige, der vor 26 Jahren sein Profidebüt bei Parma gab und in diesem Sommer zu seinem Heimatklub zurückgekehrt war, von Ersatzmann Filippo Rinaldi ersetzt. Der VfL Bochum wechselte ebenfalls bis zur 57. Minute kräftig durch, Joker Raman Chibsah (76.) erzielte das einzige Tor des Tages.

Nicht im VfL-Kader stand Rechtsverteidiger Herbert Bockhorn, der “gesundheitlich angeschlagen” aus dem Trainingslager abgereist war. Eine genaue Diagnose steht laut Vereinsmitteilung noch aus.

Hertha verpasst Sieg gegen Viertligist

Hertha BSC ist von seiner Bestform hingegen noch ein Stück weit entfernt. Nach zwei Unentschieden gegen die Zweitligisten Hannover 96 und FC St. Pauli musste sich die Mannschaften von Trainer Pal Dardai auch gegen den viertklassigen Regionalligisten VfB Lübeck mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Neuzugang Suat Serdar (27.) erzielte den einzigen Treffer der Berliner. Dardai wechselte in der Halbzeitpause kräftig durch. Am Sonntag startet der Hauptstadtklub ins einwöchige Trainingslager nach Leogang. Der Saisonstart erfolgt am 15. August beim 1. FC Köln.

Der FC Augsburg hat wiederum durch ein Eigentor einen Achtungserfolg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl unterlag Paris St. Germain mit 1:2 (0:0), Jeffrey Gouweleeuw traf in letzter Minute ins eigene Netz. Zuvor hatte Florian Niederlechner (66.) in Orleans die Pariser Führung durch Julian Draxler (62.) ausgeglichen.

Für den FCA war es im dritten Testspiel nach zwei Unentschieden die erste Niederlage. Die Augsburger starten am 14. August gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison.

