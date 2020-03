FIFA 20: Sky simuliert die 23. Runde der tipico Bundesliga

via

Das Coronavirus kann zwar die Sportwelt zum Stillstand bringen, der virtuelle Ball rollt aber weiter. Da wir euch an diesem Wochenende leider keine Video-Highlights der tipico Bundesliga anbieten können, haben wir die Konsole angeworfen und die 23. Runde im Videospiel “FIFA 20” simuliert – und das ist dabei herausgekommen:

Qualifikationsgruppe

Auch “FIFA” meint es mit der Austria scheinbar nicht gut. Die “Veilchen” müssen sich in unserer Simulation vor eigenem Publikum der Admira mit 0:1 geschlagen geben und fallen dadurch auf den zweiten Rang hinter die Altacher, die souverän in Mattersburg gewinnen, zurück. WSG Tirol und St. Pölten trennen sich in ereignisarmen 2×6 Minuten Spielzeit torlos. Die Burgenländer wären laut unserem FIFA-Orakel somit das neue Schlusslicht der tipico Bundesliga.

FK Austria Wien vs. FC Flyeralarm Admira 0:1 (0:0)

Tor: Bakis (51.)

SV Mattersburg vs. SCR Altach 0:4 (0:4)

Tore: Gebauer (9., 16.), Sam (45.), Tartarotti (45.)

WSG Tirol vs. spusu SKN St. Pölten 0:0

So würde die Tabelle der Qualifikationsgruppe nun aussehen

Meistergruppe

Der LASK ist der Gewinner der ersten virtuellen Runde in der Meistergruppe! Die Oberösterreicher bauen ihren Vorsprung trotz der Ausfälle von Marvin Potzmann und Thomas Goiginger mit einem 1:0-Sieg gegen TSV Hartberg wieder auf sechs Punkte aus – denn Salzburg patzt ohne die verletzten Zlatko Junuzovic und Hee-Chan Hwang gegen Rapid und verliert auch wegen einer miserablen Chancenverwertung mit 0:1. Sturm feiert in einem spannenden Spiel einen 3:1-Heimerfolg gegen den Wolfsberger AC.

LASK vs. TSV Hartberg 1:0 (1:0)

Tor: Raguz (42.)

SK Sturm Graz vs. Wolfsberger AC 3:1 (1:0)

Tore: Schrammel (5., 56.), Balaj (78.) – Liendl (70.)

FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien 0:1 (0:1)

Tor: Murg (31.)

So würde die Tabelle der Meistergruppe nun aussehen