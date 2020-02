Nichts gerissen! Entwarnung bei Doppeltorschütze Gruber

Für Mattersburg-Profi Andreas Gruber war sein erstes Spiel nach seinem Seitenbandriss im rechten Knie gegen den SK Sturm Graz eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der 24-Jährige brachte die Burgenländer mit einem Doppelpack in Führung, kurz darauf musste er nach einem Zweikampf gegen Tobias Koch verletzt ausgewechselt werden. Erneut wurde eine Knieverletzung befürchtet.

Bereits in der Halbzeit gab Gruber im Sky-Interview eine erste Entwarnung. Die positiven Nachrichten konnten am (heutigen) Montag nach einer MRT-Untersuchung bestätigt werden. Die Bänder im Knie sind intakt. Bereits am Mittwoch könne Gruber im besten Fall wieder ins Training einsteigen. Ein Einsatz im Heimspiel gegen den SCR Altach am Samstag scheint somit für den neunfachen Saisontorschützen nicht unmöglich zu sein.

Artikelbild: GEPA