Verteidiger Haas verlässt St. Pölten

via

via Sky Sport Austria

Der SKN St. Pölten vermeldet kurz vor Ende des Transferfensters einen Abgang in der Defensive: Linksverteidiger Manuel Haas wechselt von den Niederösterreichern zum kroatischen Erstligisten Inter Zapresic.

Nach neun Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison wird der 23-Jährige nun erstmals im Ausland aktiv sein. Beim Achten der kroatischen Liga wird Haas damit zum Teamkollegen von Ex-Austria-Torhüter Osman Hadzikic.

St. Pöltens General Manager Andreas Blumauer dankte dem Verteidiger per Presseaussendung für dessen Leistungen: “Wir möchten uns bei Manuel für seinen Einsatz und seine Leidenschaft, die er in den letzten eineinhalb Jahren in jedem Spiel auf dem Platz gezeigt hat, herzlich bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine sportliche Zukunft.”

Beitragsbild: GEPA.