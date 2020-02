Wechsel geplatzt: Ljubicic zurück in Wien

Dejan Ljubicic stand bekanntlich kurz vor einem Wechsel zu Chicago Fire. Der defensive Mittelfeldspieler reiste am Sonntag aus dem Trainingslager in Belek ab, um mit Chicago Fire Verhandlungen zu führen. Der Transfer hat sich nun allerdings zerschlagen. Wie die Hütteldorfer in einer Medienmitteilung bekanntgaben ist der verletzte Mittelfeldspieler wieder zurück in Wien, weil es mit dem MLS-Klub keine Einigung gab.

Eigentlich haben die Grün-Weißen heute schon einen Ersatz für Ljubicic verpflichtet. Dejan Petrovic wechselt von NK Aluminij nach Hütteldorf.

Quelle: skrapid

Bild: GEPA