Bundesliga-Aufstieg für Liefering kein Thema

via

via Sky Sport Austria

Trotz 0:3-Niederlage gegen Amstetten liegt der FC Liefering weiter an der Tabellenspitze der 2. Liga. Ein Aufstieg in die Tipico Bundesliga ist für die Lieferinger aber kein Thema.

Auf dem Papier ist der FC Liefering ein eigenständiger Verein, deshalb wäre auch ein Aufstieg in die höchste Spielklasse erlaubt. “Wir geben bei der Liga jedes Jahr einen Aufstiegsverzicht ab, insofern ist ein Aufstieg auch heuer gar nicht möglich”, sagt Akademieleiter Manfred Pamminger gegenüber der “Kronen Zeitung”.

Obwohl die hochtalentierte Liefering-Mannschaft rund um Chukwubuike Adamu, Benjamin Sesko oder Luka Sucic das Potenzial hätte, sich den Meistertitel in Liga zwei zu sichern, steht ein Aufstieg nicht zur Debatte, auch in den nächsten Jahr wohl nicht. “Für die jungen Talente ist die zweite Spielklasse die beste Möglichkeit, um sich nach der U18 an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen.”

Bild: GEPA