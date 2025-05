Bundesliga bestätigt: Hinteregger nach drei Gelben Karten gesperrt

Martin Hinteregger steht Austria Klagenfurt am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die WSG Tirol aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung. Dabei hat Hinteregger seit seinem Wechsel zu den Kärntnern in der ADMIRAL Bundesliga erst drei Gelbe Karten erhalten. Warum also die Sperre?

Grund dafür ist der Umstand, dass Hinteregger im vergangenen Herbst für die SGA Sirnitz in der Unterliga Ost bereits zwei Gelbe Karten erhalten hat. Diese nahm der 32-Jährige nach seinem Klubwechsel in die oberste Spielklasse mit und holte sich durch die Verwarnung im Spiel gegen den GAK (1:1) seine in Summe seine fünfte Gelbe Karte der Saison ab.

Die Bundesliga bestätigte auf Sky-Nachfrage die Sperre für Hinteregger, der den Klagenfurtern damit im so wichtigen Abstiegsduell mit der WSG Tirol nicht zur Verfügung stehen wird. Zudem fehlt der Mannschaft von Neo-Trainer Carsten Jancker auch Youngster Matteo Kitz, der gegen den GAK die Rote Karte sah.

Notbremse? Rote Karte für Matteo Kitz

Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol am Samstag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X!

Bild: GEPA