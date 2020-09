via

via Sky Sport Austria

Die SV Ried ist zurück in der tipico Bundesliga. Die Innviertler empfangen am Sonntag in der Auftaktrunde WSG Tirol (ab 13:30 live auf Sky Sport 13 HD – mit Sky-X live dabei sein) und hoffen gleich auf ein Erfolgserlebnis.

Trainer Gerald Baumgartner und Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer sprechen im Sky-Interview u.a. über das Comeback in der tipico Bundesliga.