Bundesliga gibt Sperren gegen Pavlovic, Wimmer und Co. bekannt

Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga hat in seiner Sitzung vier Sperren verkündet.

Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Michael Wimmer (Trainer Austria Wien), Paul Pajduch (Trainerstab Sturm Graz) wurden für jeweils ein Spiel gesperrt. Dietmar Riegler (Präsident WAC) hat für fünf Heimspiele ein Aufenthaltsverbot im Innenraum (u.a. technische Zone, Spielfeld, Spielertunnel, Kabinen) erhalten.

Bei Salzburg-Verteidiger Pavlovic ist die Begründung die „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance“. Der Serbe wurde beim Gastspiel in Klagenfurt in der ersten Hälfte ausgeschlossen. Michael Wimmer fehlt der Austria an der Seitenlinie aufgrund einer „Verletzung des Fair-Play-Gedankens“. Seine Sperre ist bedingt auf sechs Monate.

Pajduch muss aufgrund von „Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen“ zusehen. Bei WAC-Boss Riegler ist die Begründung der Sperre dieselbe wie bei Pajduch.

