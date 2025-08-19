Bundesliga-Konkurrent sticht Dortmund bei Wunschspieler aus

Borussia Dortmund hätte gerne Claudio Echeverri verpflichtet. Nun funkt aber ein Konkurrent aus der Deutschen Bundesliga dazwischen.

Der BVB hatte sogar bereits ein offizielles Angebot für das Offensiv-Juwel von Manchester City abgegeben. Doch nun funkt nach exklusiven Sky Sport-Informationen Rivale Bayer Leverkusen dazwischen. Dortmund wollte den 19-jährigen Spielmacher gerne von Man City verpflichten, wurde jetzt aber informiert, dass Echeverri zur Werkself wechseln wird.

Inzwischen gibt es eine vollständige Einigung zwischen Leverkusen und Manchester City nach zuvor mündlicher Vereinbarung mit dem Argentinier. Es handelt sich dabei um eine Leihe für ein Jahr ohne Kaufoption.

Medizincheck ist zeitnah geplant – Dortmund geht leer aus

Der Medizincheck ist zeitnah geplant, sobald die letzten Formalitäten abgeschlossen sind. Der Abschluss des Deals wird noch in dieser Woche erwartet. Das Top-Talent aus Argentinien war im Januar 2024 für 18,5 Millionen Euro von River Plate zu den Skyblues gekommen, wohin er von City aber noch einmal für ein Jahr verliehen wurde.

Seit Anfang 2025 zählt Echeverri, Spitzname „El Diablito“ (der kleine Teufel), zum Kader des Premier-League-Giganten.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago