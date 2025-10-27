Bundesliga korrigiert Fehlentscheidung: Baumgartner-Sperre aufgehoben

Der Ausschluss von Verteidiger Dominik Baumgartner sorgte am Sonntag beim Wolfsberger AC für großes Unverständnis – nun hat der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga reagiert.

Der WAC-Kapitän war beim 3:1-Auswärtssieg in Graz nach einem Zweikampf mit Axel Kayombo in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Trotz heftiger Proteste blieb Schiedsrichter Josef Spurny bei seiner Entscheidung.

Im wöchentlichen Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende erklärte der VAR Österreich am Montag in einem kurzen Statement, dass der Platzverweis eine Fehlentscheidung war.

„Klarer kann man den Ball nicht spielen“: Baumgartner über Ausschluss verwundert

Nun hat auch die Bundesliga offiziell reagiert: Dem Einspruch des WAC gegen die automatische Sperre wurde stattgegeben – Baumgartner ist damit für das kommende Pflichtspiel gegen die WSG Tirol spielberechtigt.

Bähre nach Tätlichkeit gesperrt

Altach-Profi Mike-Steven Bähre wurde nach seinem Ausschluss im Spiel gegen den TSV Hartberg für zwei Partien gesperrt, eine davon bedingt.

In der Nachspielzeit hatte Bähre Hartberg-Torschütze Dominik Prokop mit einem leichten Tritt getroffen. Schiedsrichter Safak Barmaksiz zeigte daraufhin die Rote Karte und stellte den Altach-Routinier vom Platz.

