Strittiger Baumgartner-Ausschluss: VAR gibt Stellungnahme ab

Am Sonntag sorgte der Ausschluss von Verteidiger Dominik Baumgartner für Fassungslosigkeit beim Wolfsberger AC.

Der WAC-Kapitän wurde beim 3:1-Auswärtssieg in Graz nach einem Zweikampf mit Axel Kayombo mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.Trotz vehementer Proteste bei Schiedsrichter Josef Spurny musste Baumgartner nach 75 Minuten das Feld verlassen.

Nach dem Spiel äußerte der WAC-Abwehrchef sein Unverständnis über die Entscheidung und meinte: „Es war wichtig, dass wir das Spiel durch so eine Fehlentscheidung nicht verloren haben. Im Spiel hat es sich nicht wie eine Gelbe Karte angefühlt. Klarer kann man den Ball nicht spielen.“

Video: Gelb-Rot für Baumgartner nach Duell mit Kayombo

VAR Österreich: „Entscheidung sollte Eckstoß lauten“

In seinem wöchentlichen Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende meldete sich am Montag der VAR Österreich in einem knappen Statement zu Wort. Daraus geht hervor, dass die Gelb-Rote Karte für Baumgartner eine Fehlentscheidung war.

Der VAR schreibt in einer Stellungnahme: „Der WAC-Verteidiger #22 spielt den Ball in einem fair geführten Zweikampf mit dem Sturm-Spieler #11 außerhalb des Strafraums und klärt die Situation. Die Entscheidung sollte Eckstoß lauten. Der VAR hat in dieser Gelb-Rot-Situation gemäß VAR-Protokoll keine Befugnis einzugreifen.“

Baumgartner würde nach seinem Ausschluss das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die WSG Tirol verpassen. Noch besteht bei ihm aber die Hoffnung, dass die Sperre aufgehoben wird.

„Es wäre unfair, wenn man doppelt bestraft wird. Ich kann nur an den ÖFB appellieren, vielleicht kann man die Sperre noch aufheben. Vielleicht schafft es der ÖFB, dass wir da noch was zusammenbringen“, sagte Baumgartner nach dem Spiel im Sky-Interview.

Bild: GEPA