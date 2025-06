Bundesliga präsentiert neuen Ball für Saison 2025/26

Die österreichische Fußball-Bundesliga und Ausrüster Derbystar haben den neuen Ball für die Saison 2025/26 präsentiert.

Der neue Spielball der Serie „Brilliant APS“ wird in der kommenden Saison der ADMIRAL Bundesliga, der ADMIRAL 2. Liga und der ADMIRAL Frauen-Bundesliga zum Einsatz kommen. Damit gibt es in der kommenden Spielzeit einen einheitlichen Ligaball für den gesamten österreichischen Spitzen-Klubfußball. Für schlechte Sichtverhältnisse stellt Derbystar auch eine „High-Visible-Variante“ des Spielballs bereit.

Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Liga startet am 1. August.

„Wir freuen uns, dass Derbystar abermals einen Ball in einem extra für uns kreierten Design produziert hat und sich die Farbwelt unserer digitalen Kanäle auch auf dem neuen Ligaball widerspiegelt. Dass im gesamten österreichischen Spitzenklubfußball bei Männern und Frauen das gleiche Ballmodell verwendet wird, ist eine lässige Geschichte“, sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer bei der Präsentation.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Neuer einheitlicher Bundesliga-Ball „wesentlicher Schritt“

Nina Potz, Ligamanagerin der ADMIRAL Frauen-Bundesliga im ÖFB sagte: „Der einheitliche Liga-Ball ist nicht nur aus sportlicher Sicht sondern auch in punkto Sichtbarkeit gerade für die ADMIRAL Frauen-Bundesliga ein wesentlicher Schritt und ich möchte mich an dieser Stelle sehr bei der Bundesliga und Derbystar bedanken, dass diese Kooperation zum zweiten Mal in Folge stattfindet.“

Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit präsentierte die Bundesliga Derbystar als neuen Ausrüster. Bereits in der Saison 2024/25 kam ein Ball aus der „Brilliant APS“-Reihe bei Ligaspielen zum Einsatz. Die Partnerschaft zwischen der Bundesliga und Derbystar ist langfristig angelegt und wird bis mindestens 2029 laufen.

Die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – jetzt mit Sky X live streamen!

(Red./ÖFB) / Bild: GEPA