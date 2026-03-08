Zwischen Rapid und Red Bull Salzburg kommt es zu einem raschen Wiedersehen. Im Schlager der ersten Runde der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga empfangen die Salzburger am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) die Wiener in Wals-Siezenheim. Los geht es im Titelrennen der Top sechs am Freitagabend (19.30) mit dem Heimspiel des LASK gegen den TSV Hartberg. Die Austria hat zum Abschluss der 23. Runde am Sonntag (17.00) Tabellenführer Sturm Graz zu Gast.

Die Qualifikationsgruppe wird am Samstag (alle jeweils 17.00 Uhr) eröffnet. Der SV Ried wurde ein Heimspiel gegen die WSG Tirol zugelost, der SCR Altach hat Schlusslicht Blau-Weiß Linz zu Gast. Der GAK steht vor einem Heimauftritt gegen den WAC.

Sturm gegen Salzburg am 20. März, Derby am 12. April

Auch am folgenden Wochenende ist am Freitagabend eine Partie der Meistergruppe angesetzt. Meister Sturm trifft am 20. März auf seinen „Vize“ Salzburg. Das erste der beiden Wiener Derbys steigt am 12. April in Wien-Favoriten. Insgesamt drei Freitag-Termine sind für Teams der Meistergruppe reserviert, die übrigen drei Freitage sind Mannschaften aus der Qualifikationsgruppe im Einsatz.

Der finale Spieltag der Meistergruppe findet am 16. Mai statt. Salzburg hat dann Hartberg zu Gast, die Austria spielt in Favoriten gegen den LASK und Sturm daheim gegen Rapid. Das Finale im Abstiegskampf geht einen Tag vorher in Szene. Der WAC bestreitet ein Heimspiel gegen die WSG, Blau-Weiß empfängt den GAK und Altach die SV Ried.

Der Spielplan sieht eine englische Woche im April (21./22.) vor. Sturm und LASK, die Austria und Salzburg sowie Rapid und Hartberg treffen dabei binnen fünf Tagen zweimal aufeinander. In der Quali-Gruppe stehen sich der GAK und Ried, der WAC und Blau-Weiß und die WSG und Altach in dieser Phase zweimal gegenüber.