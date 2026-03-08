Grunddurchgang zu Ende: Diese Teams stehen in der Meistergruppe
Der Grunddurchgang in der ADMIRAL Bundesliga ist nach der 22. Runde beendet. Nun steht fest, welche sechs Teams in der Meistergruppe um den Titel und die internationalen Plätze kämpfen. Für die anderen sechs Mannschaften geht es in der Qualifikationsgruppe um den Klassenerhalt und einen Platz in den K.o.-Spielen um den Europacup.
Schon vor der 22. Runde standen mit Red Bull Salzburg, Sturm Graz, dem LASK und Austria Wien vier von sechs Meistergruppen-Teilnehmer fest. Nun dürfen sich auch der SK Rapid und Hartberg über einen Platz in der Meistergruppe freuen.
In die Qualigruppe müssen die WSG Tirol, der SCR Altach, die SV Ried, der WAC, der GAK und Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz.
Die Tabelle nach der 22. Runde
Nach dem Ende der 22. Runde werden in der Saison 2025/26, zum vorerst letzten Mal, die Tabelle und die Punkte geteilt. Sky hat die Tabellen der Meistergruppe und der Qualifikationsgruppe inklusive den Sternchen aufbereitet.
Die Meistergruppen-Tabelle nach der Punkteteilung
Die Qualigruppen-Tabelle nach der Punkteteilung
(Red.)
Bild: GEPA