Burgstaller gibt Rapid-Kapitänsamt ab

Guido Burgstaller legt sein Kapitänsamt beim SK Rapid mit sofortiger Wirkung nieder. Außerdem kündigt der 35-jährige Stürmer am Donnerstag via Instagram an, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden werde.

„Über die Sommerpause, die speziell meinem Körper sehr gut getan hat, habe ich mir viele Gedanken über mein letztes Karrierejahr gemacht. Dabei bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Kapitänsbinde gerne abgeben würde, um dieses ehrenvolle Amt einem jüngeren Rapidler zu übergeben“, schreibt Burgtsaller.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Guido burgstaller (@guido.burgstaller9)

Burgstaller trat seit seiner Rückkehr nach Hütteldorf im Sommer 2022 als Kapitän der Grün-Weißen auf. In der Saison 2022/23 wurde der 26-fache ÖFB-Teamspieler Torschützenkönig (21 Tore) der ADMIRAL Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit kam Burgstaller auf sieben Treffer in 20 Bundesligaspielen.

Artikelbild: GEPA