Burgstaller über Rapid-Krise: „Kenne die Jungs ganz anders“

Ex-Rapid-Angreifer Guido Burgstaller hat sich in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis zur aktuellen Krise der Grün-Weißen geäußert.

Nach zuletzt acht sieglosen Spielen in Folge – inklusive der Trennung von Trainer Peter Stöger – rutschte der SK Rapid vor der Winterpause sogar noch aus den Top 6.

„Es ist gerade eine schwierige Phase. Da müssen wir nicht drum herumreden, dass alle sehr unzufrieden sind. Und dass es einfach zu wenig ist, ist glaube ich auch allen klar. Es gibt nicht den einen Punkt, und dann läuft es wieder ganz von allein“, mahnte Burgstaller.

„Ich glaube, es ist wieder ein großer Umbruch, der stattgefunden hat. In den letzten Spielen ist es völlig normal, dass sie sehr unsicher sind und kein Selbstvertrauen haben. Dann fehlen noch ein paar Spieler. Wenn du dir das im Fernsehen anschaust, denkst du dir auch manchmal deinen Teil. Weil du kennst die Jungs ganz anders“, sagte die Klub-Legende, die aktuell als Stürmertrainer im Rapid-Nachwuchs tätig ist.

Burgstaller vermisst „Ankerspieler“ bei Rapid

Als einen möglichen Grund für die unkonstante Rapid-Saison vermutet Burgstaller die Sommertransfers, die noch nicht die erhoffte Verstärkung sind.

„Es wurden viele neue Spieler geholt. Ich habe immer gehört: Sehr viele Potentialspieler, die ein gewisses Talent haben und Fähigkeiten haben, die überragend sind. Die sie aber noch nicht lange auf einem hohen Level gezeigt haben. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und du brauchst natürlich Spieler, auf die du dich verlassen kannst. Spieler, die konstant spielen und konstant fit sind – Ankerspieler“, sagte der 36-Jährige.

Burgstaller fordert Rückkehr zu Grundtugenden

Der ehemalige Rapid-Angreifer hat in seiner Karriere selbst einige schwere Phasen durchgemacht. Für Burgstaller zählt nun das Motto: Zurück zu den Grundtugenden.

„Wenn du in so einer schwierigen Phase bist, bringt alles Reden, und Tun, und Zusammensitzen nichts. Du musst dich einfach zurückarbeiten, die Basics abrufen. Das klingt immer alles einfach, aber sonst kommst du aus der Gasse nicht heraus, in der du dich befindest. Und für das haben sie jetzt wirklich die gesamte Wintervorbereitung Zeit, dass sie sich da zusammenreißen und schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur kommen.“

Schwarzer Europacup-Herbst für Burgstaller „sehr enttäuschend“

Neben dem Absturz in der ADMIRAL Bundesliga lief es auf internationaler Bühne für die Hütteldorfer noch schlechter. Nach fünf Spielen stehen für Rapid in der Conference League fünf Niederlagen und der letzte Tabellenplatz zu Buche.

„Das ist natürlich extrem bitter und enttäuschend, wenn man durch die Rapid-Brille schaut. Wenn man auf die Tabelle blickt und sieht, dass man mit null Punkten dasteht. Das ist nicht nur für Rapid, sondern auch für den gesamten österreichischen Fußball wichtig. Es ist einfach sehr enttäuschend, dass man da null Punkte hat. Und daher hoffe ich einfach, dass man zumindest am Donnerstag ein gutes Spiel abliefern wird und drei Punkte holt, auch wenn es schwierig wird.“

DAB | Der Audiobeweis #270 mit Guido Burgstaller

Bild: GEPA