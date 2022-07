BVB-Boss lobt Bayern für Transfers: „Das tut der Liga gut“

via

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund hat den großen Rivalen Bayern München für die Verpflichtungen von Sadio Mane und Matthijs de Ligt gelobt.

„Das ist schon top für die Bundesliga, sage ich jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender der DFL, und das haben sie gut gemacht aus meiner Sicht. Das tut der Liga gut“, sagte Watzke im Sky-Interview.

Überrascht war der Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Transfers nicht. „Dass Bayern München in der Lage ist, große Dinge am Transfermarkt zu vollziehen, das wusste ich auch schon vorher“, sagte Watzke, der mit weiteren Einkäufen des deutschen Rekordmeisters rechnet: „Ich höre ja auch das eine oder andere am Markt. Ich glaube, das Thema ist noch nicht abgeschlossen.“

