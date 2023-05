BVB-Coach Terzic plädiert für „Challenge“-Lösung beim Videobeweis

via

Edin Terzic hat sich in die Riege der Unterstützer einer „Challenge“-Lösung für den Videobeweis im Fußball eingereiht.

„Ich bin dafür, dass man alles versucht, den Sport, den wir so lieben, gerechter zu machen“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund am Freitag. „Wenn es das ist, was uns hilft, sollte man definitiv darüber nachdenken. Das würde uns Trainern gefallen.“

Neuer Schwung nach Bochum-Aufreger

Das Thema hatte durch das Spiel des BVB beim Abstiegskandidaten VfL Bochum (1:1) in der vergangenen Woche neuen Schwung bekommen. Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) hatte ein klares Foul von Danilo Soares an BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi im Strafraum falsch bewertet, wie er später einräumte. Der Video-Assistent korrigierte ihn nicht und forderte ihn auch nicht auf, sich die Szene noch einmal anzusehen.

Hätte es die Trainer-Challenge in diesem Spiel gegeben, sagte Terzic mit einem Augenzwinkern, dann „hätte ich auf jeden Fall davon Gebrauch gemacht“.

