BVB-Gerüchte um Adeyemi: Reiter bestätigt laufenden Kontakt mit Dortmund

Viele Gerüchte, aber noch wenig Klarheit im Transferpoker: Die Wechselgerüchte um Salzburg-Offensivspieler Karim Adeyemi reißen auch vor dem Duell gegen Austria Klagenfurt (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) nicht ab. Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter bestätigt laufende Gespräche mit Borussia Dortmund – will aber einigen Berichten nicht zu großen Wert beimessen.

„Der Transfer polarisiert so sehr, dass da sehr viel kommuniziert wird“, sagt der Funktionär über die „interessanten und herausfordernden“ Gespräche. Borussia Dortmund gilt als prominenter Interessent am deutschen Teamspieler, der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ist in Salzburg daher kein Unbekannter: „Wir hatten natürlich gemeinsamen Kontakt, das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen so bleiben. Was die Verhandlungen betrifft, haben wir keinen Druck.“

7371 401 Karim Adeyemi Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

Ähnlich gelassen sieht Reiter Spekulationen um Coach Mathias Jaissle an: „Es gibt jetzt nicht die konkreten Anfragen, aber er macht einen fantastischen Job.“

