BVB lässt geflüchtete Profis aus der Ukraine mittrainieren

Aktuell halten sich drei geflüchtete Profis aus der Ukraine im Dortmund-Training fit. Neben Raymond Frimpong Owusu und Alan Aussi wurde noch die Teilnahme eines namentlich nicht genannten Spielers beim Training der U23 bestätigt.

Owusu ist ein 19-jähriger Stürmer aus Ghana, der zuletzt für den ukrainischen Erstligisten Zorya Lugansk aktiv war. Er selbst floh einige Tage nach Kriegsbeginn aus der Ost-Ukraine nach Polen. Sein Berater stellte den Kontakt nach Dortmund her.

„Die Flucht liegt zwei Wochen zurück. Und jetzt trainiere ich hier bei Borussia Dortmund und habe nach dem Training ein Foto mit Erling Haaland gemacht. Das ist verrückt“, so fasste der gerade einmal 19 Jahre alte Owusu die Entwicklung der letzten Wochen zusammen. Der Ghanaer kam in 13 Einsätzen diese Saison auf vier Tore und sammelte sogar schon Einsatzzeit in der Europa Conference League.

Alan Aussi, Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft von Dynamo Kiew, war diese Saison an NK Veres Rivne ausgeliehen, bevor auch der gebürtige Donezker nach Deutschland flüchtete.

Verpflichtung nicht geplant

Verpflichten möchte der Klub jedoch keinen der drei Profis. Man will die Spieler lediglich beim Training unterstützen, sodass sie in Form bleiben können. Im Sommer sollen die geflüchteten Profis dann zu ihren bisherigen Klubs zurückkehren, oder neue Vereine finden.

