BVB legt den Fokus auf Bergamo: „Das wird sehr intensiv“

Die Reise ins schöne Norditalien wird für Borussia Dortmund alles andere als ein lockerer Betriebsausflug, das machte Sebastian Kehl mit aller Deutlichkeit klar. „Das Spiel wird nicht einfach, sehr intensiv, es könnte von der Stimmung her auch aggressiv werden“, sagte der Dortmunder Sportdirektor vor dem zweiten Playoff-Duell bei Atalanta Bergamo am Mittwoch (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X das Spiel live streamen).

Gedanken an den Kracher am Wochenende gegen Bayern München, der die Bundesliga elektrisiert und den die Fans seit Wochen herbeisehnen, ließ Kehl gar nicht erst zu. „Ich will den Fokus auf Bergamo legen“, betonte er: „Das ist für den Klub ein unglaublich wichtiges Spiel. Und wir sollten uns nicht nach einem 2:0 in Sicherheit wiegen.“

Noch ist unklar, wie Trainer Niko Kovac das Personalpuzzle in der Abwehr löst, und wer überhaupt verfügbar ist. Niklas Süle fällt sicher aus. Nico Schlotterbeck, der im Hinspiel gegen Bergamo ebenso ausgesetzt hatte wie beim 2:2 bei RB Leipzig am vergangenen Wochenende, könnte dabei sein, er trainierte am Dienstag wie Emre Can wieder mit. Kovac und die medizinische Abteilung müssen abwägen, ob sie Schlotterbeck bereits spielen lassen – immerhin steht am Wochenende ja das Bayern-Duell an, bei dem der Nationalspieler vielleicht noch wichtiger sein könnte.

In Bergamo geht es für den BVB nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch um jede Menge Geld. Elf Millionen Euro gibt es für den Einzug ins Achtelfinale, in dem die Bayern oder der FC Arsenal warten. Ausgelost wird am Freitag, doch so weit denken die Dortmunder noch nicht.

Zunächst muss die knifflige Aufgabe gegen Atalanta gelöst werden. In Bergamo werde es „extrem schwer“, das 2:0 aus dem Hinspiel sei „ein trügerisches Ergebnis, weil ein frühes Tor dort sofort alles verändern kann“, sagte Kehl.

Atalanta hat in seinem eigenen Stadion bereits den FC Chelsea geschlagen, bei der Generalprobe gelang ein 2:1 gegen den italienischen Meister SSC Napoli. Allerdings: Im Hinspiel in Dortmund war der BVB auch ohne den angeschlagenen Schlotterbeck deutlich überlegen und hätte noch höher gewinnen können.

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo | Playoff-Hinspiel



Überhaupt ist Dortmund allen personellen Problemen zum Trotz in einer sehr guten Form. Mit Moral und Widerstandsfähigkeit machte der BVB in Leipzig aus einem 0:2 noch ein 2:2, in der Liga haben die Dortmunder nur einmal verloren: in der Hinrunde in München. Am Samstag (18.30 Uhr/live auf Sky) wollen sie nun die Bayern stürzen und ihre Chance auf den Meistertitel wahren.

Kräfte schonen für den Bundesliga-Showdown kann der BVB aber nicht, dafür steht zu viel in der Königsklasse auf dem Spiel. „Wir wollen jetzt in der Champions League eine Runde weiterkommen, das ist unser klares Ziel“, sagte Kehl: „Und dann müssen wir gucken, wer am Samstag noch laufen kann.“

