BVB macht bei Haller ernst und gibt Rekord-Angebot ab

Top-Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene

Bei Ajax trumpfte Haller in der vergangenen Saison groß auf und erzielte wettbewerbsübergreifend 34 Tore bei 42 Einsätzen. Dazu legte der ehemalige Stürmer der Frankfurter Eintracht neun weitere Treffer auf. Der ivorische Nationalspieler glänzte dabei vor allem in der Champions League mit elf Toren in acht Partien. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

(skysport.de) / Bild: Imago