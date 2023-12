BVB-Sportdirektor Kehl bezieht Stellung zu Guirassy- und Sancho-Gerüchten

Borussia Dortmund schließt Wintertransfers nicht aus, hat Gerüchte über einen Wechsel von Stuttgarts Serhou Guirassy aber klar dementiert.

„Im Moment gibt es gar keine Gespräche. Weder mit dem Klub, noch mit dem Spieler. Das hat mich sehr amüsiert“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend bei DAZN. „Aber wir leben damit, es ist alles gut.“ Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach der BVB Interesse an einer Verpflichtung des VfB-Torjägers habe. Sky berichtete bereits, dass das Thema aktuell nicht heiß diskutiert werde in Dortmund, sich die BVB-Verantwortlichen lediglich lose über die Ausstiegsklausel informiert haben.

Auch Sancho aktuell laut Kehl kein Thema

Auch über eine Rückholaktion von Jadon Sancho war berichtet worden. Demnach soll der BVB an einem Tauschgeschäft mit Sanchos Klub Manchester United im Winter interessiert sein. „Im Moment ist auch kein Tauschgeschäft angesprochen oder irgendein Interesse für irgendeinen Spieler hinterlegt“, sagte Kehl dazu.

Grundsätzlich schließt der Fußball-Bundesligist Wintertransfers aber nicht aus. Kehl verwies dabei auch auf die Verletzung von Außenverteidiger Julian Ryerson. „Wir werden schon genau hinschauen müssen, welche Möglichkeiten es am Markt gibt“, sagte Kehl. „Wie immer werden wir uns mit den Themen sehr intensiv beschäftigen, werden uns nicht treiben lassen.“

