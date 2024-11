BVB-Topstar verpasst Klassiker gegen Bayern

Julian Brandt wird nach Sky-Informationen dem BVB im Topspiel mit dem FC Bayern nicht zur Verfügung stehen. Brandt wurde im Champions-League-Spiel in Zagreb aufgrund von muskulären Problemen zur Pause ausgewechselt.

Borussia Dortmund wird im Klassiker gegen den FC Bayern auf Julian Brandt verzichten müssen. Die Ruhr Nachrichten berichten zuerst. Brandt hatte sich am vergangenen Mittwoch beim Sieg in der Champions League bei Dinamo Zagreb verletzt, bereits in der Halbzeit musste der deutsche Nationalspieler mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Nach dem Spiel hatte sich Sahin pessimistisch geäußert: „Ich denke mal, dass es eng wird fürs Wochenende. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurück ist. Er ist für uns fast schon unersetzlich."

Der BVB ist in der laufenden Saison immer wieder vom Verletzungspech verfolgt. Zeitweise fehlten Sahin und Co. sechs bis sieben Startelfkandidaten. Nun stehen „nur“ noch Karim Adeyemi (Muskelfaserriss), Emre Can (Rotsperre) und eben Brandt nicht zur Verfügung.

