BVB und Paderborn sorgen für kuriosen Bundesliga-Rekord

In der ersten Halbzeit zwischen dem SC Paderborn und Borussia Dortmund gab es nur ein einziges Foul – das ist ein neuer “Negativrekord” in der Bundesliga.

In Durchgang eins legte Dortmunds Thomas Delaney in der 27. Minute seinen Gegenspieler, das einzige Vergehen beider Teams in den ersten 45 Minuten.

1 – Es gab nur 1 Foul in der 1. Halbzeit zwischen Paderborn und Dortmund (Delaney, 27. Minute) – noch nie so wenige in der Bundesliga seit Beginn der detallierten Datenerfassung (2004/05). Frieden. #SCPBVB pic.twitter.com/AAUoPsUxCH — OptaFranz (@OptaFranz) May 31, 2020

Nie zuvor war die erste Hälfte einer Bundesliga-Partie fairer. Während die Borussia von Lucien Favre ohnehin Platz eins in der Fairness-Tabelle belegt, sind die Paderborner unter dem emotionalen Coach Steffen Baumgart eigentlich dafür bekannt, mit dem Gegner nicht gerade zimperlich umzugehen.

