BVB vergibt Pflichtsieg gegen Bodö/Glimt

Borussia Dortmund hat im Kampf um den direkten Einzug in das Achtelfinale der Champions League einen Rückschlag eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam am Mittwochabend zu Hause gegen den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, der Doppelpack von Julian Brandt (18./51.) war zu wenig für den BVB. Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) glichen für den Außenseiter noch aus.

Durch das Unentschieden fiel Dortmund aus den Top-Acht der Tabelle, der Traditionsklub hat an den zwei abschließenden Spieltagen aber gegen Tottenham Hotspur sowie Inter Mailand noch die Chance, sich direkt für die Runde der besten 16 Teams zu qualifizieren. Ansonsten winkt den Schwarz-Gelben der Umweg über die Play-offs.

(SID)

Tore im VIDEO:

1:0 – Julian Brandt (18.)





1:1 – Haitam Aleesami (42.)





2:1 – Julian Brandt (51.)





2:2 – Jens Petter Hauge (75.)





Bild: Imago