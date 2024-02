BVB verpasst Sieg in Eindhoven

Im Achtelfinale der UEFA Champions League kommt der BVB nicht über ein 1:1-Remis gegen PSV Eindhoven hinaus.

In Eindhoven ging Dortmund durch einen Ex-PSV-Akteur in Führung. Malen traf mit einem wuchtigen und leicht abgefälschten Schuss via Latten-Unterkante, die Vorlage kam von Sabitzer (24.).

Zehn Minuten später erlebte der Steirer eine Schrecksekunde – er blockte einen Schuss von Hirving Lozano, verdrehte sich dabei das Knie und musste minutenlang behandelt werden. Mit David Alaba und Sasa Kalajdzic sind derzeit zwei ÖFB-Teamspieler aufgrund von schweren Knieverletzungen außer Gefecht, doch Sabitzer konnte weitermachen und hielt bis zum Ende durch.

Seine Mannschaft geriet gegen den überlegenen Spitzenreiter der Eredivisie immer mehr in Bedrängnis und hatte Glück, als Johan Bakayoko aus guter Position eine Topchance ausließ (37.). Der verdiente, aber auch umstrittene Ausgleich folgte in der 56. Minute. Nach einem Zweikampf zwischen Mats Hummels und Lozano gab es Elfmeter, Luuk de Jong verwandelte sicher. Die Proteste der Dortmunder, Hummels habe den Ball gespielt, blieben wirkungslos. Die Partie blieb bis zum Schluss offen, beide Mannschaft kämpften allerdings vergeblich um den Lucky Punch.

Die Tore im Video:

0:1 – Donyell Malen (24.)

1:1 – Luuk de Jong (56., Elfmeter)

(Red.)/Bild: Imago