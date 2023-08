BVB verpflichtet Werder-Torjäger Füllkrug

Der Wechsel von Niclas Füllkrug von Werder Bremen zu Borussia Dortmund ist perfekt.

Der Angreifer hat beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Die Ablösesumme beträgt nach Sky Informationen 15 Millionen Euro inklusive möglicher Boni. „Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe“, sagte Füllkrug: „Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich brenne auf die Aufgaben, die anstehen und will mit dieser Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein.“

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete Füllkrug als „wichtige Säule im Sturmzentrum der Nationalmannschaft“. Füllkrug sei ein „mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm“, so Kehl: „Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben.“

Beim BVB wird der Torschützenkönig der vergangenen Saison voraussichtlich die zweite Spitze hinter Sebastien Haller bilden – und damit den körperlich deutlich kleineren Nationalmannschaftskollegen Youssoufa Moukoko verdrängen.

Füllkrug-Debüt gegen Heidenheim?

Sein Debüt für die Borussia könnte der 30-Jährige bereits beim wichtigen Bundesligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Freitag (20:30 Uhr) geben.

Füllkrugs Vertrag bei Werder lief noch bis 2025. Für Bremen ist der Verlust des Publikumslieblings ein herber Schlag. „Das ist die Realität, in der wir leben“, sagte Trainer Ole Werner über die Veränderungen in seinem Kader kurz vor Transferschluss: „Diese Situationen muss man managen. Ich habe Lust auf diese Aufgabe.“ Für Werder erzielte Füllkrug in 123 Pflichtspielen 49 Tore und legte 16 weitere auf.

