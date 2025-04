BW Linz hat „Saison-Sweep“ gegen Rapid im Visier

Blau-Weiß Linz hat am vergangenen Mittwoch das dritte Bundesliga-Saisonduell gegen den SK Rapid für sich entschieden. Am heutigen Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit Sky X) können die Oberösterreicher den „Sweep“ gegen die Grün-Weißen perfekt machen.

Erst unter der Woche setzte sich Blau-Weiß vor eigenem Publikum mit 2:1 (1:0) durch, es war der erste Punktgewinn in der Meistergruppe für die Elf von Coach Gerald Scheiblehner.

Der SK Rapid hat sich in der laufenden Spielzeit als Lieblingsgegner der Linzer herauskristallisiert. Sky hat sich die drei Aufeinandertreffen der beiden Klubs nochmal angesehen.

4. Runde: Blau-Weiß Linz – SK Rapid 3:0

In der 4. Bundesliga-Runde am 25. August 2024 fügte Blau-Weiß Linz dem SK Rapid die erste Saisonpleite zu. Für die effizienten Linzer trafen Ronivaldo (18., 60.) und Simon Pirkl (29.), die sich den Sieg in dieser Partie verdient hatten.

In dieser Saisonphase hatten die Hütteldorfer allerdings schon deutlich mehr Spiele bestritten als Blau-Weiß. Rapid kämpfte sich im Juli und August bereits durch zwei Europa-League-Qualirunden. Das Match in Linz fand genau zwischen den Playoff-Partien gegen Sporting Braga statt (1:2, 2:2).

HIGHLIGHTS | Blau-Weiß Linz – SK Rapid 3:0

15. Runde: SK Rapid – Blau-Weiß Linz 0:1

Der zweite Streich gelang dem Scheiblehner-Team in der 15. Runde am 1. Dezember 2024. Beim 1:0-Auswärtssieg avancierte erneut Ronivaldo (60.) zum Matchwinner. Für Rapid war es im 13. Pflicht-Heimmatch der Saison die erste Niederlage.

Unter dem Strich kann die Heimpleite gegen BW Linz als Ausgangspunkte einer Unserie gesehen werden: Inklusive dieses Misserfolgs holte Rapid seitdem wettbewerbsübergreifend in 19 Spielen nur sechs Siege bei zwei Unentschieden und elf Pleiten.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – Blau-Weiß Linz 0:1

27. Runde: Blau-Weiß Linz – SK Rapid 2:1

Das jüngste Duell am Mittwoch sorgte auf beiden Seiten für ein Stück Historie. Zum einen durften die Oberösterreicher erstmals über einen Dreier in der Meistergruppe jubeln, zum anderen endete die Ära von Rapid-Trainer Robert Klauß einen Tag nach dem Spiel.

Beim 2:1 erzielte erneut Ronivaldo (24.) einen Treffer für Blau-Weiß, das zweite Tor machte Simon Seidl (47.). Der Anschlusstreffer von Romeo Amane (74.) kam aus Rapid-Sicht zu spät.

HIGHLIGHTS | Blau-Weiß Linz – SK Rapid 2:1

28. Runde: SK Rapid – Blau-Weiß Linz ?

Unter Neo-Coach Stefan Kulovits soll endlich der erste Saisonsieg gegen BW Linz her, um eventuell doch noch eine Chance auf eine Europacup-Teilnahme zu haben. Der bisherige Co-Trainer will nach eigenen Angaben „neues Feuer reinbringen und an gewissen Stellschrauben drehen, damit die Leichtigkeit, die Freude am Fußball, die Begeisterung wieder reinkommt“.

Die Linzer wollen das verhindern. Trainer Gerald Scheiblehner rechnet mit einem Gegner, der „auf Wiedergutmachung aus ist und zu Hause mit aller Macht das Spiel gewinnen muss“. Durch den Wechsel an der Seitenlinie sei „eine neue Energie entstanden“, vermutete der Oberösterreicher. „Wir sind jedoch vorbereitet und haben noch einige Dinge gefunden, die wir am Sonntag noch besser machen können.“

Bild: GEPA