BW Linz knöpft Altach Punkt ab

Zwei Elfmetertore in der ersten Hälfte, zwei Tore aus dem Spiel in Hälfte zwei – Blau-Weiß Linz holt einen Punkt in Altach und kann den Abstand auf Schlusslicht Lustenau halten.

Mike Bähre und Ronivaldo können per Elfmeter in der ersten Hälfte treffen. Sofian Bahloul kann Altach in der 51. Minute zum 2:1 für Altach schießen, ehe in der 60. Minute Simon Seidl für BW Linz ausgleicht.

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Mike Bähre (Elfmeter/41.)

1:1 – Ronivaldo (Elfmeter/45.)

2:1 – Sofian Bahloul (51.)

2:2 – Simon Seidl (60.)

(Red.)/Bild: GEPA