Canadi über Negativserie: „Hat einige Unruhen gegeben“

Der SCR Altach ist nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge das aktuelle Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga. Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen die SV Ried (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) äußert sich Trainer Damir Canadi zur aktuellen Situation des Vereins und zu unpopulären Personalentscheidungen.

„Es ist absolut keine leichte Phase – nichtsdestotrotz wissen wir auch, warum wir in dieser Situation stecken. Ich lasse es nicht nur an den Transfers stehen, es hat doch einige Unruhen gegeben, auch in unserer Mannschaft“, gibt der SCRA-Betreuer zu.

So waren auch seine Personalentscheidungen, wie die Ausbootung des kürzlich zurückgetretenen Martin Kobras, umstritten: „Es ist nicht immer so homogen gewesen. Wie die Entscheidung um Martin Kobras gefallen ist, hat es doch einige Unruhe gegeben.“

Canadi: „Ganz, normal, dass der Verein intern diskutiert“

Trotz der aktuellen Misere schätzt Canadi aber weiterhin den funktionierenden Dialog mit den Vereinsverantwortlichen: „Jetzt heißt es wieder im unteren Play-off zu sein und wieder um den Ligaerhalt zu arbeiten. Wenn die Ergebnisse so sind, wie sie jetzt sind, dann ist es ganz normal, dass der Verein auch intern diskutiert. Man wird sehen, wie der Verein dann auch weiter zu mir steht.“

