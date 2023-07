Cancelo doch länger bei ManCity?

Joao Cancelo ist nach seiner Leihe beim FC Bayern wieder zurück bei Manchester City. Doch eigentlich wollten beide Parteien eine Trennung – vor allem der FC Barcelona gilt als äußerst interessiert.

Möglicherweise bleibt der Portugiese aber auch bei den Cityzens. Trainer Pep Guardiola ´wollte das nicht ausschließen:

„Joao ist hier. Joao war in der Vergangenheit so wichtig für uns. Nach der Leihe bei Bayern ist er wieder hier und Teil der Gruppe. Wir werden also sehen, was passiert…“, so der Spanier.

Bild: Imago