Capitals gleichen Serie mit Heimsieg gegen Bozen aus

Die Vienna Capitals glichen dank eines 2:1-Erfolgs gegen den HCB Südtirol in der “best of seven”-Halbifnal-Serie der ICE Hockey League zum 1:1 aus. Das dritte Match folgt am Donnerstag (ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria 2).

Die Wiener drehten das Match gegen die Bozner, die zuletzt zweimal in Wien gewonnen hatten. Daniel Frank brachte die Gäste zwar 69 Sekunden vor Ende des ersten Drittels in Führung, doch kurz vor Schluss des Mittelabschnitts glich Jerome Leduc aus (40.). Der Verteidiger überraschte HCB-Goalie Leland Irving. Der Siegestreffer zum Einstand in der Serie gelang Benjamin Nissner (50.), der – alleine vor Irving – den Puck im zweiten Versuch über die Linie beförderte. Damit machte im achten Saisonduell zum sechsten Mal nur ein Treffer den Unterschied zwischen den beiden Teams aus.

