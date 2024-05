Capitals verpflichten Kanadier Fleming als Cheftrainer

Der neue Cheftrainer der Vienna Capitals heißt Gerry Fleming.

Der 56-jährige Kanadier war zuletzt beim Schweizer Eishockey-Erstligisten EHC Kloten tätig. In Wien erhielt er einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung. Als sein Co-Trainer wird Fabian Scholz fungieren, als Torhütercoach unterstützt ihn Bernhard Starkbaum.

Das Duo war auch schon in der abgelaufenen Saison in diesen Rollen tätig gewesen, als die Caps unter Interimscoach Christian Dolezal den Play-off-Einzug in der ICE-Liga verpassten.

