Carapaz gewinnt Alpen-Etappe in Orcières-Merlette

Der ecuadorianische Radprofi Richard Carapaz hat die erste von drei schweren Alpenetappen bei der 113. Tour de France gewonnen.

Der Kletter-Experte vom Team EF Education-EasyPost setzte sich nach 185,2 km bei der Bergankunft in Orcières-Merlette im Solo vor Mauro Schmid (Schweiz/Jayco AlUla) und Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) durch. Für Carapaz, den Straßen-Olympiasieger von 2021, war es der zweite Etappensieg seiner Karriere bei der Frankreich-Rundfahrt.

Der Gesamtführende Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates-XRG) verteidigte sein Gelbes Trikot des Gesamtführenden trotz Sorgen souverän. Sein Team wird offenbar von einer Krankheitswelle gepeinigt. Am Tag, nachdem Pogacar-Mannschaftskollege Adam Yates große Probleme gehabt hatte, musste UAE-Fahrer Brandon McNulty aufgeben.

Im Kampf um das Podest gab es keine großen Veränderungen. Remco Evenepoel (Belgien), Red-Bull-Teamkollege des verletzt ausgestiegenen Florian Lipowitz, kam mit der Gruppe der Favoriten ins Ziel und bleibt Zweiter vor Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro (Mexiko). Auch der 19 Jahre alte Franzose Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) hielt sich mit Attacken zurück.

Am Freitag steht die erste von zwei Bergankünften im berühmten Alpe d’Huez an. Die Tour endet am Sonntag traditionell in Paris.