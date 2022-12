Carolina Hurricanes in NHL mit zehntem Sieg in Folge

via

Dank Treffern von Stefan Noesen, Andrej Schechnikow, Teuvo Teravainen und Jesperi Kotkaniemi haben die Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Florida Panthers mit 4:0 geschlagen und auf zehn Siege en suite gestellt.

Das ist ebenso Clubrekord wie die Serie von 16 Partien in Folge, in denen sie punkteten. Goalie Antti Raanta hielt zum zweiten Mal in Folge seinen Kasten rein.

Die Edmonton Oilers besiegten die Seattle Kraken 7:2, überragender Akteur war einmal mehr Connor McDavid, der im Schlussdrittel den Endstand markierte und zuvor bereits an vier Toren beteiligt war. Mit nun 72 Punkten führt der 25-jährige Kanadier die Scorer-Liste der NHL deutlich an. McDavid hat sowohl die meisten Tore erzielt als auch aufgelegt.

Anaheim Ducks – Nashville Predators 1:6

Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 2:4

