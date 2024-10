Carvajal-Verletzung trübt Reals Freude über Heimsieg

Real Madrid ist zumindest bis Sonntag nach Punkten in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit Tabellenführer FC Barcelona gleichgezogen.

Die „Königlichen“ behielten am Samstagabend im Heimschlager gegen den Dritten Villarreal dank Toren von Federico Valverde (14.) und Vinicius Junior (73.) mit 2:0 die Oberhand und hatten damit unmittelbar nach dem bitteren 0:1 bei Lille in der Champions League am Mittwoch gleich wieder ein Erfolgserlebnis.

Barcelona kann Vorsprung wiederherstellen

In der Liga war es Sieg Nummer sechs im neunten Spiel für den Arbeitgeber des nach seiner Knieverletzung noch nicht matchfitten ÖFB-Stars David Alaba. Die Freude von Real wurde allerdings sehr getrübt, schied doch Abwehrspieler Dani Carvajal kurz vor Abpfiff wohl mit einer schweren Verletzung am rechten Knie aus, er musste vom Platz getragen werden. Barcelona gastiert am Sonntag beim Zwölften Alaves. Villarreal ist vier Zähler dahinter auf Rang drei zu finden.

(APA).

Beitragsbild: Imago.