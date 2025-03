Casillas adelt Neuer: „Vorbild für alle Torhüter“

Manuel Neuer wird bald 39, sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2026.

Wenn es nach der Torwart-Legende Iker Casillas geht, sollte der Weltmeister von 2014 aber noch nicht ans Aufhören denken. „Ich würde ihm raten, dass er solange spielen soll, wie er es genießt – bis er nicht mehr kann“, sagte Casillas am Rande des „Beckenbauer Cup“ in München.

Neuer sei ein „Vorbild für alle Torhüter und einer der besten Torhüter der Fußball-Geschichte“, betonte der langjährige Profi von Real Madrid, der 2010 mit Spanien Weltmeister geworden war und seine Karriere nach einem Herzinfarkt 2019 beenden musste. „Ich hätte auch gerne länger gespielt, aber ich hatte da ja ein Unglück in meinem Leben. Aber klar, solange er sich gut fühlt und spielen kann, soll er weitermachen.“

In ihrer Karriere standen sich Neuer und Casillas nur in fünf Duellen gegenüber, darunter das WM-Halbfinale 2010 in Südafrika zwischen Deutschland und Spanien (0:1). Aus der Nationalmannschaft ist Neuer mittlerweile zurückgetreten, bei seinem Vertragsende in München wird er 40 Jahre alt sein.

Casillas lief am Montag beim „Beckenbauer Cup“ für die Real-Legenden auf, im Endspiel gab es eine 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern um Arjen Robben und Franck Ribéry.

