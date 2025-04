Castle zum NBA-Rookie des Jahres gewählt

Stephon Castle von den San Antonio Spurs ist in der NBA zum Rookie des Jahres gewählt worden und damit in die Fußstapfen seines Teamkollegen Victor Wembanyama getreten. Am Dienstag wurde Castle mit der Wilt Chamberlain Trophy für seine Debütsaison geehrt, in der er 14,7 Punkte, 3,7 Rebounds und 4,1 Assists pro Spiel auflegte.

Der 20-Jährige, den die Spurs im NBA-Draft 2024 an vierter Stelle ausgewählt hatten, war nach Vorjahressieger Wembanyama, Tim Duncan und David Robinson der vierte Spieler der Franchise, dem diese Ehre zuteilwurde.

„Ich kann nicht anders, als an die Zielscheibe zu denken, die jetzt auf meinem Rücken ist. Aber ich glaube, das ist nichts, wofür ich nicht bereit bin“, sagte der US-Amerikaner zu seiner Auszeichnung. Auch Wembanyama gratulierte bei X: „Einsatz, Herz und pures Talent. Das ganze Jahr über hast du gezeigt, warum du diesen Titel verdient hast. Ich bin so stolz auf dich.“

(SID) / Bild: Imago