Celic-Rückkehr nach Österreich perfekt

Nemanja Celic verlässt den SV Darmstadt 98 und wechselt zu Bundesliga-Absteiger SV Ried. Dies teilten beide Klubs am Freitagabend mit.

Celic war 2021 von der WSG Tirol zu den Lilien gekommen, für die er aber nur 14 Pflichtspiele bestritt. In der Vorsaison war der 24 Jahre alte Österreicher bereits an den LASK ausgeliehen. In Ried unterschreibt Celic einen Vertrag bis 2025.

Sportvorstand Wolfgang Fiala über den Neuzugang: „Mit Nemanja Celic haben wir einen Oberösterreicher im besten Fußballeralter verpflichtet, der in Österreich schon gezeigt hat, was in ihm steckt. Da er uns neben seiner Qualität auch als Spielertyp und Persönlichkeit weiterbringt, wollten wir uns diese Chance kurz vor Transferschluss nicht entgehen lassen.“

Bild: Imago