Chabbi kehrt zur SV Ried zurück

Stürmer Seifedin Chabbi kehrt zu tipico Bundesligist SV Ried zurück.

Der 27-Jährige, der bereits in der Saison 2017/18 im Innviertel unter Vertrag stand und damals in einer Zweitliga-Saison 22 Tore erzielte, unterschrieb beim Tabellen-Neunten der abgelaufenen Saison einen Zweijahresvertrag. Chabbi spielte zuletzt bei Ligakonkurrent Hartberg, zuvor waren Engagements in der Türkei, Schottland und bei Sturm Graz nicht von Erfolg gekrönt.

“Mit Seifedin Chabbi haben wir jetzt einen richtigen Neuner verpflichtet, der für die nötigen Tore sorgen soll”, erklärte Rieds Sportkoordinator Wolfgang Fiala. Chabbi erinnerte: “Ich hatte meine erfolgreichste Profi-Saison in Ried und hoffe, dass ich daran anknüpfen kann.”

