Challenger Menorca: Ofner steht nach Walkover im Achtelfinale

Sebastian Ofner hat beim ATP Challenger auf Menorca das Achtelfinale erreicht. Der Steirer profitierte von der Aufgabe von Gegner Adrian Andreev (BUL) beim Stand von 6:2, 2:0 aus der Sicht des Österreichers.

In der nächsten Runde bekommt es Ofner am morgigen Mittwoch mit dem Sieger der Partie Kilian Feldbausch (SUI) vs. Javier Barranco Cosano (ESP) zu tun. Österreichs Nummer eins war nach seinen Operationen an beiden Fersen im vergangenen Herbst vor zwei Wochen wieder auf die Tour zurückgekehrt. Beim Challenger in Girona unterlag er erst im Viertelfinale am vergangenem Freitag dem Niederländer Jesper de Jong nach drei vergebenen Matchbällen 6:4,1:6,5:7.

Auch Neumayer weiter

Im Menorca-Achtelfinale steht mit Lukas Neumayer ebenfalls ein weiterer Österreicher. Der 22-jährige Salzburger besiegte Felipe Virgili aus Italien mit 6:3, 6:4. Neumayer trifft nun in der nächsten Runde entweder auf Pedro Cachin (ARG) oder Edas Butvilas (LTU).

Beitragsbild: Imago