Schneider über Lustenau-Kooperation mit Clermont Foot: „Cham wäre niemals im Nationaltem gelandet“

via Sky Sport Austria

Austria Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider hat sich in der neuesten Ausgabe des Sky-Podcasts DAB | Der Audiobeweis auch zur Kooperation der Vorarlberger mit dem Ligue-1-Klub Clermont Foot geäußert. Dabei nannte Schneider die Entwickung von ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham als ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

„Ich glaube, ohne diese Kooperation Austria Lustenau mit Clermont Foot wäre Muhammed Cham niemals bei Austria Lustenau gelandet und Muhammed Cham wäre jetzt auch nicht im Nationalteam“, sagte Schneider. „Er hätte woanders wahrscheinlich nicht diese Spielzeit und diesen nachhaltigen Karriereplan bekommen.“

Cham sei ein Freigeist, „der Kreativität braucht und dem man zugestehen muss, dass er Fehler machen kann und Ballverluste hat. Diese Kreativität ist eigentlich seine Stärke. Ohne einen nachhaltigen Aufbau und diese Stufen in der Karriere ist das nicht möglich.“

In der vergangenen Aufstiegssaison der Lustenauer war Cham von Clermont Foot zur Austria ausgeliehen und schaffte mit 29 Scorerpunkten (15 Tore, 14 Assists) den Durchbruch. Seit seiner Rückkehr zu Clermont im Sommer ist der offensive Mittelfeldspieler Stammspieler in der Ligue 1 und konnte in elf Ligaeinsätzen bislang drei Tore und einen Assist verbuchen.

Die zuletzt konstant guten Leistungen blieben auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht verborgen, der den 22-Jährigen im vergangenen September erstmals in den Nationalteam-Kader einberief. Bei der 1:3-Niederlage Österreichs in der Nations League gegen Kroatien kam Cham zu seinem Debüt im Nationalteam.

