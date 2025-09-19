Champion Italien bei Billie Jean King Cup erneut im Finale

Titelverteidiger Italien steht beim Billie Jean King Cup erneut im Endspiel.

Die Italienerinnen bezwangen die Ukraine im chinesischen Shenzhen am Freitag im Halbfinale 2:1. Jasmine Paolini schlug Elina Switolina mit 3:6,6:4,6:4 zum 1:1-Ausgleich und holte an der Seite von Sara Errani danach den entscheidenden Punkt im Doppel (6:2,6:3). Marta Kostjuk hatte sich zum Auftakt gegen Elisabetta Cocciaretto 6:2,6:3 durchgesetzt.

Italien im Finale gegen USA oder Großbritannien

Im Finale treffen die Titelverteidigerinnen entweder auf den 18-fachen Bewerbsieger USA oder Großbritannien. Das zweite Halbfinale findet am Samstag statt. Italien hatte den Cup 2024 gewonnen und stand auch 2023 in der Titelentscheidung. Damals unterlagen die Südeuropäerinnen gegen Kanada.

(APA).

