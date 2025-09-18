USA & Großbritannien komplettieren zweites BJK-Cup-Halbfinale

Nach Premieren-Halbfinalist Ukraine und Titelverteidiger Italien sind am Donnerstag auch die Tennis-Frauen der USA und Großbritanniens unter die Top vier des Billie Jean King Cups eingezogen.

Die US-Amerikanerinnen Taylor Townsend und Jessica Pegula gewannen das entscheidende Doppel gegen Kasachstan und stellten mit einem 6:2,7:6(1) im Länderkampf-Viertelfinale in Shenzhen auf 2:1.

Davor hatte Emma Navarro mit einem Sieg in drei Sätzen über Julia Putinzewa auf 1:0 für die USA gestellt. Pegula hatte das folgende Topduell mit Jelena Rybakina jedoch überraschend klar 4:6,1:6 verloren. Die USA treffen im Turnier der besten acht Tennis-Nationen in China nun am Samstag auf Großbritannien, das Japan ohne Naomi Osaka 2:0 besiegte. Bereits am Freitag matcht sich die Ukraine mit Titelverteidiger Italien.

(APA).

Beitragsbild: Imago.