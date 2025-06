Champions League 2025/26 – Alle Infos zu den Prämien

Die neue Ausgabe der Champions League steht bevor, der Wettbewerb beginnt mit den Qualifikationsrunden Anfang Juli, wo Red Bull Salzburg um eine Teilnahme kämpft. Der SK Sturm Graz steigt im Playoff ein.

Das 2024/25 eingeführte Format mit 36 Teams wird auch in diesem Jahr zum Einsatz kommen – ebenso wie der Prämientopf: Die UEFA wird knapp 2,5 Milliarden Euro (genau 2,437 Milliarden) unter den Teilnehmern der Ligaphase ausschütten. Doch nach welchen Kriterien erfolgt die Verteilung? Im Folgenden die Aufschlüsselung laut Calcio e Finanza.

Die wichtigsten Infos zur Champions League 2025/26

Während England sechs Teams stellt (fünf über den UEFA-Nationen-Rang und zusätzlich Tottenham als Europa-League-Sieger) und Spanien fünf, gehen Italien und Deutschland mit vier Klubs in der Ligaphase an den Start. Österreich hat in diesem Jahr keinen Fixstarter.

Das neue Format aus der Saison 2024/25 bleibt bestehen: Gespielt wird in einer Ligaphase mit 36 Teams – vier mehr als im alten Modus. Die Top 8 ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Teams von Platz 9 bis 24 müssen in die Playoffs.

Knapp 2,5 Milliarden Euro werden ausgeschüttet

In der Saison 2025/26 werden knapp 2,5 Milliarden Euro (2,437 Mrd. exakt) an die Klubs ausgeschüttet. Diese Summe stellt die UEFA als Gesamtprämienpool für die 36 teilnehmenden Mannschaften der Ligaphase bereit.

Verteilung der Einnahmen

Die Nettoerlöse für die teilnehmenden Klubs werden wie folgt verteilt:

27,5 % (670 Mio. €) : Startprämien

37,5 % (914 Mio. €) : Ergebnis- und Weiterkommensprämien

35 % (853 Mio. €): Der neue „Value“-Topf (Marktpool & historische Performance)

Die Startprämie: 670 Millionen Euro

Jeder der 36 Ligaphasen-Teilnehmer erhält 18,62 Millionen Euro (mehr als im alten Format, wo es 15,64 Mio. € waren). Diese Summe setzt sich aus einem Vorschuss von 17,87 Millionen Euro und einem Restbetrag von 750.000 Euro zusammen.

Ergebnisprämien: 914 Millionen Euro

Für jedes der acht Spiele in der Ligaphase gibt es Prämien:

2,1 Mio. € pro Sieg ,

700.000 € pro Unentschieden.

Nicht verteilte Beträge bei Unentschieden (je 700.000 €) werden proportional zum Endklassement an alle Teams der Ligaphase verteilt. Zusätzlich gibt es Ranglisten-Prämien:

Die Gesamtprämie wird in 666 gleich große Anteile zu je 275.000 € geteilt.

Der 36. der Tabelle bekommt einen Anteil (275.000 €), der 1. erhält 36 Anteile.

Restbeträge aus Unentschieden erhöhen anteilig den Wert jedes Anteils.

Die Top 8 erhalten zudem je 2 Mio. €, die Teams auf den Plätzen 9–16 je 1 Mio. € extra.

Prämien für die K.-o.-Runde

Für das Erreichen der jeweiligen Phase gibt es folgende Prämien:

Playoffs: 1 Mio. €

Achtelfinale: 11 Mio. €

Viertelfinale: 12,5 Mio. €

Halbfinale: 15 Mio. €

Finale: 18,5 Mio. €

Sieg im Finale: 6,5 Mio. € zusätzlich

Zudem erhalten beide Teilnehmer des UEFA Supercups:

je 4 Mio. €

der Sieger erhält 1 Mio. € extra

Der „Value“-Topf: 853 Millionen Euro

Seit der Saison 2024/25 gibt es den „Value“-Topf, eine Kombination aus dem früheren Marktpool des Landes und dem UEFA-Koeffizienten. Er besteht aus zwei Teilen:

europäischer Teil (73 %)

nicht-europäischer Teil (27 %)

Die Aufteilung basiert auf tatsächlichen TV-Einnahmen in den Märkten – Stichtag ist der 1. Juli.

Der europäische Teil

Die Verbände der teilnehmenden Klubs werden anhand ihres Beitrags zum Gesamtumsatz der UEFA-TV-Rechte gewichtet. Hat das bestplatzierte Land vier Klubs in der Champions League, sind diese auf den ersten vier Rängen der Marktpool-Rangliste.

Die Position jedes Klubs ergibt sich aus:

Champions-League-Teilnahme in den letzten 5 Jahren: 3 Punkte

Europa-League-Teilnahme: 2 Punkte

Conference-League-Teilnahme: 1 Punkt

Daraus entsteht eine Marktpool-Rangliste (Platz 1 bis 36). Parallel wird eine UEFA-Koeffizienten-Rangliste (letzte 5 Jahre) erstellt.

Die kombinierte Rangliste ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden. Je niedriger die Punktzahl, desto besser die Position.

Beispiel: Platz 4 im Marktpool + Platz 6 im Koeffizienten = Ø5 → Platz 5 im Value-Ranking.

Der gesamte Betrag wird wie zuvor in 666 Anteile aufgeteilt – der Erste bekommt 36 Anteile, der Letzte einen.

Kriterien bei Punktgleichheit im europäischen Teil

Bei Gleichstand in den Ranglisten gelten folgende Regeln:

Gleicher Marktpool zweier Länder: Das höher platzierte Land in der UEFA-Zugangsliste kommt nach vorne.

Klubs mit gleichem Punktestand aus den letzten 5 Jahren: Es wird weiter zurückgerechnet – bis zu fünf Jahre zusätzlich. Bleibt Gleichstand: Besser platzierter Klub in der nationalen Liga 2024/25 wird höher gereiht.

Bei Gleichstand im UEFA-Koeffizienten: Wer zuletzt die höhere Punktzahl hatte, kommt weiter vorne. Bei kompletter Gleichheit: wieder zählt die Ligaplatzierung 2024/25 .

Bei Gleichstand im Gesamtranking: Der Klub mit dem besseren UEFA-Koeffizienten wird höher gereiht.

Der nicht-europäische Teil

Der nicht-europäische Anteil wird auf Basis des historischen/zehnjährigen Rankings der 36 Klubs verteilt.

Die Verteilung folgt ebenfalls dem Schema von 666 Anteilen – Letzter bekommt 1 Anteil, Vorletzter 2 usw. bis zur Nummer 1 mit 36 Anteilen.

Bei Gleichstand im historischen Ranking:

Der Klub mit der besseren Punktzahl in der zuletzt ungleichen Saison wird höher gereiht.

Wenn es keine UEFA-Teilnahmen gibt, entscheidet die Ligaplatzierung 2024/25.

(Red.)

Bild: Imago