Champions League 2025/26 – alle Infos zum Weg ins Finale

Wer zieht direkt ins Achtelfinale ein? Wer muss in die Playoffs? Sky Sport Austria zeigt, wie der aktuelle Turnierbaum aussehen würde.

Das Wichtigste vorab: In der K.o.-Phase gibt es bis zum Finale einen festen Turnierbaum. Dabei kann der Tabellenerste der Ligaphase frühestens im Endspiel auf den Zweiten treffen, denn: Die 24 Mannschaften, die sich für die K.o.-Runde qualifiziert haben, werden zu Pärchen zusammengelegt.

Der Tabellenerste mit dem Zweitplatzierten, der Dritte mit dem Vierten, der Fünfte mit dem Sechsten usw.. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt (s. Grafik).

Alle K.o.-Spiele – abgesehen vom Finale – werden weiterhin mit Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Wann findet die K.o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Die Auslosung der Playoffs der K.-o.-Phase der UEFA Champions League 2025/26 findet am Freitag, den 30. Januar um 12:00 Uhr statt. Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr diese live im kostenlosen Stream verfolgen. Außerdem gibt es die CL-Auslosung live im TV auf Sky Sport Austria 1.

Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das im März ausgetragen wird. Diese acht Teams umgehen die Playoff-Runde der Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24.

Zudem gibt es in dieser Saison eine Neuerung im Modus. Die Vereine auf den Plätzen eins bis vier können nicht nur im Achtelfinale, sondern auch im Viertelfinale das entscheidende Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten. Der Tabellenerste und -zweite erhalten diesen Vorteil nach der Neuerung auch im Halbfinale.

